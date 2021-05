France Bleu Saint-Étienne Loire fête la radio

A l’occasion de la fête de la radio, France Bleu Saint-Étienne Loire recevra du lundi au vendredi de 16h à 18h des grands noms de la radio pour le territoire ligérien.

Lundi : Fred Bompard, animateur matinalier sur Radio Scoop. Découvrez le parcours atypique d’un animateur de radio, sa formation sur le tas dans la Loire et la vie au quotidien d’un animateur radio matinalier.

Christophe Malescour, mémoire vivante de la FM Ligérienne, il est le conservateur du musée de la Radio à Monistrol-sur-Loire.

Mardi : Philippe Baury, journaliste à RLF depuis 1989. Il a débuté la radio en 1981 à Saint-Étienne dans les radios associatives historiques de la ville.

France Bleu Saint-Étienne Loire se rendra également au Lycée Honoré d’Urfé à Saint-Étienne où un atelier Radio est proposé aux élèves. Ces derniers créent une web radio à l’occasion de cette semaine spéciale.

Mercredi : Henri Giraud, qui a été un des piliers fondateurs de la radio associative Radio Roanne. Animateur et Interviewer, il a eu à son micro des personnalités comme Patrick Sébastien ou encore Jean-Marie Bigard.

Jean Yves Guillin créateur en 1981 de Radio Dio, radio associative alternative. Mémoire vivante de la FM Stéphanoise, ce dernier a des anecdotes incroyables à raconter…

Jeudi : Le fondateur et actuel président de Radio d’ici, à Saint-Julien-Molin-Molette et Annonay. La FM en ruralité sera au cœur de cette émission.

Vendredi : Sylvain Bonnardot, animateur de radio dans les années 1980 et 1990 mais aussi 2000 viendra parler de l’évolution de la FM sur ces années-là.

Raphael Eyraud, animateur radio au Puy-en-Velay dans les années 1990 et 2000 pour un focus sur la FM en Haute-Loire. Raphael Eyraud a ensuite bifurqué sur la partie technique de la radio et travaille aujourd’hui pour Tower Cast (groupe Nrj), qui implante des sites d’émissions radio en Loire et Haute-Loire.

D’autres émissions mettront la radio à l’honneur !

« On joue à domicile » spécial Fête de la Radio entre 11h et 12h

Le questionnaire du jeu « On joue à domicile » sera en partie consacré à la fête de la radio (les grandes voix, les génériques célèbres, l’année 1981…)

La chronique « Nouvelle Eco » du lundi 31 mai à 7h16

La chronique sera consacrée à l’entreprise ligérienne BOYER TTE – ceintures et bretelles reprise il y a quelques mois par deux anciens professionnels de la radio : Stéphane Rovera et Cédric Granger (NRJ et Activ Radio).

Des extraits et reportages dans la matinale du 31 mai

Un reportage sur Radio Dio, radio associative toujours active, qui a connu la diffusion pirate avant 1981.