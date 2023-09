France Bleu Sud Lorraine vous présente les grandes nouveautés de sa grille des programmes 2023/2024

Depuis le 4 septembre, vous pouvez découvrir à l'antenne la nouvelle grille des programmes de France Bleu Sud Lorraine. Petit tour des nouveautés pour cette saison 2023/2024…

Le baladeur 🚗

Du lundi au vendredi, Damien Colombo, le baladeur de France Bleu Sud Lorraine, va à la rencontre des Lorrains et de leur actualité entre 7h et 8h. De 9h à 9h30, il est en compagnie d'un spécialiste pour recueillir les témoignages des Lorrains par téléphone sur tous les sujet de la vie et du quotidien.

La Quiche des Champions 🃏

De 11h à 12h, nouveau rendez-vous avec un jeu tout neuf ! La Quiche des Champions, c'est une heure consacrée au jeu et à la rigolade, enregistrée en public sur les grands événements France Bleu et les lieux à la rencontre des auditeurs, dans toute la Lorraine, en compagnie des acteurs locaux, organisateurs de manifestation, d'initiatives locales ou partenaires... Un jeu mêlant patrimoine et jeux qui font le succès des soirées entre amis et en famille : le ni oui ni non ,le "commenk sé", blind test, le jeu du post-it, le jeu de la recette de la quiche chantée.... Une heure pour rire avec les invités, jouer, se détendre, et apprendre !

Vous pouvez aussi gagner de beaux cadeaux à l'issue de ce rendez-vous en répondant à la question posée par Jérôme Prod'homme tout au long de l'heure, en appelant le 03 83 36 20 20.

La Lorraine en Fête 🎉

Rendez-vous incontournable de vos week-ends pour annoncer tout type de manifestations, la Lorraine en Fête revient à l'antenne avec un rendez-vous supplémentaire, durant lequel vous pouvez appeler le standard de France Bleu (03 83 36 20 20) pour passer en direct à l'antenne et annoncer votre manifestation :

Le vendredi matin de 8h30 à 9h

Le samedi et dimanche matin de 9h à 10h

Les questions jardin avec Roland Motte 🌱

Tous les jours à 6h46, retrouvez Roland Motte à l'antenne de France Bleu Sud Lorraine. Il répondra chaque jour à une question auditeur.

Et tous les vendredis de 9h à 10h, appelez le standard au 03 83 36 20 20 pour poser vos questions jardin en direct à l'antenne à Roland Motte.

Vos questions jardin avec Roland Motte sur France Bleu Sud Lorraine © Radio France - Roland Motte

Chronique du Doc FX 🩺

Le médecin urgentiste de l'hôpital d'Epinal et le youtubeur vulgarisateur médical aux milliers d'abonnés fait sa rentrée sur France Bleu Sud Lorraine, dès le vendredi 8 septembre à 7h38. Sa mission : expliquer aux auditeurs de France Bleu les bonnes pratiques en cas d'urgence médicale, rétablir la vérité sur les croyances, les idées reçues et légendes urbaines autour de notre santé, et nous immerger dans le monde des urgences.

1h avec... 🎤

Un rendez-vous intime à valeur universelle à la rencontre des Lorrains et de leurs destins. Ils ou elles habitent peut-être juste à côté de chez vous, et font des choses extraordinaires ou tout simplement essentielles et utiles au quotidien des Lorrains. Retrouvez-les le samedi de 10h à 11h.

Made In Lorraine - Le Mag ⭐

Made In Lorraine est un rendez-vous hommage aux artisans de notre région, qui met à l'honneur nos fiertés lorraines. C'est une immersion avec ceux et celles qui font la Lorraine et la font briller. Vous pouvez suivre cette série de reportage tout au long de la semaine, et l'intégralité est diffusée le dimanche de 10h à 11h.