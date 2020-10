France Bleu Touraine : Des vacances "horriblement" chocolatées

Jouez tous les jours sur France Bleu Touraine

Sur France Bleu, on aime vous faire plaisir. Quoi de mieux que quelques gourmandises pour passer de bonnes vacances et fêter Halloween en famille? Du 19 octobre au 1er novembre, jouez entre 6H et 9H et à 11H dans "On n'est pas rendu à Loches" pour tenter de gagner votre sachet de boules chocolatées d'Halloween par Leonidas.

Des chocolats à gagner sur France Bleu Touraine - Leonidas

Les petites friandises chocolatées H.O.R.R.I.B.L.E.M.E.N.T délicieuses de Leonidas

Cette année, chez le chocolatier belge, les petites boules d’Halloween sont revisitées avec deux nouvelles recettes et pas n’importe lesquelles : ce sont les plus appréciées par les plus jeunes consommateurs !

Dans le sachet cadeau que vous gagnerez en jouant sur France Bleu Touraine, vous trouverez:

- Les boules Halloween chocolat au lait praliné sucre pop pour un surprenant crépitement en bouche

- Les boules Halloween chocolat au lait pâte noisette qui fera saliver petits et grands gourmands .

De quoi éviter à coup sûr les farces des petits monstres qui sonneront à votre porte (à moins que vous n'ayez tout mangé avant...) !

Fêtez Halloween sur France Bleu Touraine © Radio France - Chrystelle GUY

Vos jeux entre 6H et 9H du lundi au vendredi :

- 6H20 : L'éphéméride

- 7H40 : Le chiffre du jour

Et à 11H:

- On n'est pas rendu à Loches (5 candidats tous les matins)

Bonne chance et ... Belles vacances chocolatées!