Tours : France Bleu Touraine et les Restos du Cœur ouvrent à nouveau leur Chalet de Noël !

Pas de Noël sans Jouets ! C'est ce leitmotiv qui anime l'équipe de France Bleu Touraine et celle des Restos du Cœur d'Indre et Loire depuis toujours.

Sans vouloir vous mentir, on a eu très peur pour lui cette année. Les mesures sanitaires liées au COVID-19 ont bien failli avoir sa peau.

Et quel ne fut pas notre soulagement à tous d'apprendre qu'il pourrait bien, cette année encore, ouvrir ses volets de bois à votre générosité. C'est donc officiel, le Chalet de Noel France Bleu Touraine - Les restos du Cœur sera installé cette année place de la Résistance, à Tours. Et comme chaque année, il accueillera vos dons de jouets, qui seront remis à tous les enfants des bénéficiaires des Restos du Cœur d'Indre et Loire.

Le Chalet de Noel France Bleu Touraine - Les Restos du Coeur © Radio France - France Bleu Touraine

Pour cette 12ème édition consécutive, le Chalet accueillera vos jouets neufs ou en bon état, tout en garantissant le respect des gestes barrières.

En pratique, le chalet sera ouvert de 10h à 19h, les vendredi, samedi et dimanche, soit les 4,5,6 – 11,12,13 et 18,19,20 décembre.

Les restos du cœur ont, comme toutes les associations caritatives, beaucoup souffert de la crise sanitaire. Aussi, en plus des jouets, vous pourrez également faire des dons financiers par chèques. (pas d'argent liquide). Une attestation fiscale vous sera remise sur place, par les membres des Restos qui recevront vos dons.

Les dons de nourriture (boîtes de conserves, épicerie sèche, produits pour bébé etc…) sont également les bienvenus, les Restos en ont grand besoin.

Chaque année, les Restaurants du Cœur apportent leur aide à plus de 30.000 bébés de moins de 12 mois et la moitié de leurs bénéficiaires ont moins de 25 ans, soit plus de 437.000 jeunes. Et malheureusement, les bénévoles constatent déjà une hausse du nombre de bénéficiaires pour 2021...