France Bleu Touraine fête la radio !

Mais ce n'est pas le seul anniversaire que fête la radio en 2021... On célèbre aussi les 40 ans de la libération des ondes en 1981, et le lancement de la radio numérique, le DAB+

Pour l'occasion, France Bleu Touraine vous a réservé une semaine spéciale avec celles et ceux qui ont fait, font, et feront la radio en Touraine !

Affiche 2021 de la Fête de la Radio en France et en Touraine - Fête de la Radio

Lundi 31 mai dans L’air du temps, à 8h20, Nicolas Bedin recevra Arthur Leroux, de la toute jeune radio CitéRadio, dernière venue des radios associatives à Tours. Ils évoqueront leur radio éphémère, les projets qu'ils nourrissent, et en quoi la radio associative est importante pour les jeunes qui veulent se former au micro, et un jour devenir animateurs ou journalistes.

Mardi 1er juin dans Le dossier du jour, avec Richard Mazoué, vous pourrez témoigner de ce que la radio représente pour vous. Pourquoi elle compte, quelle place elle tient dans vos vies, avez vous des souvenirs d'émissions, de rencontres, de moments de solidarité radiophoniques ? Qu'attendez-vous de la radio de demain ?

A cette occasion, la direction de France Bleu Touraine répondra à toutes vos questions, et prendra note de vos envies, pour construire ensemble, votre radio de demain, une radio qui vie à vos cotés, chaque jour, dans notre Touraine.

Mercredi 2 juin : J’s’rais pas étonné qu’on ferme, avec autour de la table, Alain Joly, et des chroniqueurs « collègues » d’autres radios tourangelles. Mais chuuuuuuuuut !! c'est une surprise ! Soyez juste là à 17h !

Jeudi 3 juin : On n’est pas rendu à Loches, consacré à la Radio ! L’objet bien sûr, le fameux poste de radio, ou récepteur radio, mais aussi le média, les personnalités qui ont fait et font encore la radio, la musique, l’histoire de ce média unique.

Vendredi 4 juin : Ceux qui font votre radio vous racontent leurs histoires de radio. Toute la journée, animateurs, journalistes, techniciens, chargé-e-s d’accueil de France Bleu Touraine vous racontent leurs meilleurs souvenirs de radio. Et ca commencera dès 8h20, dans l'air du temps, avec Christophe Braud, responsable des programmes de France Bleu Touraine, mais aussi "vieux briscard" de la radio, qui remontera l'histoire de la radio en Touraine.

Samedi 5 et Dimanche 6 Juin : La vie des objets, avec Bertrand Jabot, commissaire priseur à Tours, sera consacrée aux postes de radio, TSF, phonographes, disques, etc.