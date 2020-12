France Bleu Touraine s'occupe des essentiels des réveillons pour vous !

On a mis les petits plats dans les grands ! Encore une fois cette année, France Bleu Touraine va s'inviter sur la table de vos réveillons, en vous offrant le meilleur, de quoi savourez ces instants de fêtes !

Histoire de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en commençant bien le repas, France Bleu Touraine et la maison Gabillet-La Marinière sous les halles de Tours vous ont sélectionné 10 bourriches de 50 huitres chacune. Et cette semaine, on vous les offre en écoutant France Bleu Touraine et en jouant avec nous.

L'équipe de la Maison Gabillet-La Marinière à Tours © Radio France - Nicolas Bedin

Un cadeau exceptionnel qui ravira les amateurs d'air iodé !

Coté douceurs, France Bleu Touraine vous avec des boites de chocolats de chez Cadeaux et Chocolats offerts par Fréderic Renard, chocolatier à Manthelan et Chambray-les-Tours depuis 2007.

Les douceurs chocolatées de Fréderic Renard de "Cadeaux et Chocolats" © Radio France - Nicolas Bedin

Frédéric Renard est maître chocolatier depuis 30 ans ! Il a fait ses preuves au côté d'un des plus grands chocolatier/pâtissier au monde : Gaston Lenôtre et s'est découvert alors une véritable passion pour le chocolat. Après quelques années passées en région parisienne, il décide de venir installer son entreprise en Touraine.

Pour le plateau de fromage, c'est CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière) qui vous réserve 5 box contenants 8 fromages, des box créées sur mesure pour France Bleu Touraine par Bernard Mure-Ravaud, Meilleur Ouvrier de France, Champion du Monde des Fromagers. Des box toutes différentes, avec chacune sa propre identité régionale, histoire de voyager tout en restant autour de la table !

La box "Alpages" crée par Bernard Mure-Ravaud pour France Bleu Touraine et le CNIEL - CNIEL

Enfin, France Bleu Touraine et les Pâtissiers de Touraine vous proposent de découvrir ou redécouvrir la célèbre Bûche Tourangelle des pâtissiers de Touraine. Née en 2007,

La bûche "La Tourangelle" crée par les pâtissiers de Touraine en 2007 - ADT 37

Pommes du Val de Loire façon tatin, crème caramel beure salé, biscuit léger… mais toujours un secret bien gardé par les pâtissiers de Touraine !