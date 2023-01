France Bleu Vaucluse vous invite à Menton pour la Fête du Citron

La Fête du Citron 2023, vous y serez!

Jouez toute la semaine de 11h à 12h sur France Bleu Vaucluse dans Embarquement Immédiat aux côtés de Pascale Lorens. Si vous êtes le ou la meilleure de la semaine, vous remporterez votre séjour d’une nuit pour 2 personnes à Menton du dimanche 26 février au lundi 27 février. Vous serez également en tribune pour le corso des fruits d’or le dimanche 26 février.

Fête du Citron "Rock et Opéra" du 11 au 26 février 2023

L'année dernière, la Fête du Citron a rassemblé 55 813 visiteurs, d'après l'Office du Tourisme. Pour cette 89ème édition qui se prépare, les organisateurs ont encore vu grands : Corsos des fruits d’or et Corsos nocturnes vitaminés, vous allez découvrir ces parades de chars composés d’agrumes et animées par des groupes. Vous aller admirer également l’exposition de motifs d’agrumes et visiter le Salon de l’Artisanat.

A chaque édition son thème, cette année ambiance "Rock et Opéra" à Menton!

Le citron, toute une histoire

La Fête du Citron naît à Menton en 1934. La ville est alors encore le premier producteur de citron du continent. Un hôtelier décide d'organiser une exposition d'agrumes dans les jardins de son établissement. Les années suivantes, les oranges et les citrons envahissent les rues de la ville. La municipalité décide donc de crée officiellement un défilé qui va devenir mythique.