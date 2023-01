France Bleu vous offre vos invitations pour "France Fantôme" à la comédie de St-Etienne le 20 janvier à 20h

L'histoire :

Pour rappeler son mari décédé, Véronique fait appel aux services de « Recall Them Corp », une entreprise spécialisée dans la conservation des âmes et leur téléchargement dans le corps d’un.e donneur.se. Nous sommes au XXVe siècle après Jésus-Christ et le monde connaît désormais l’invention du Démémoriel, une technologie révolutionnaire qui permet de décharger ses souvenirs quotidiennement, condition sine qua non pour s’assurer un retour réussi parmi les vivant.es.

Dans une esthétique entremêlant vidéo et musique live, la création fait la part belle aux neuf interprètes présents au plateau. S’y superposent science-fiction, histoire d’amour et fable philosophique. Réjouissant autant que troublant, ce travail unanimement salué par la critique soulève des questions passionnantes.

