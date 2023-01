France Bleu vous offre vos invitations pour les Chœurs du Pilat à l'Ecluse de Lorette (31/03 et 01-02/04)

"C’est en Septembre 2005, que le Chœur du Pilat a entonné ses premières chansons et créé son premier spectacle. Enrichi par un orchestre, le Chœur du Pilat recherche la justesse de l’interprétation soulignée par quelques gestes ou mises en situation et surtout recherche l’émotion à transmettre à un public de plus en plus nombreux. Le Chœur répète un jeudi par quinzaine et environ cinq weekends par an.

Basé dans la Loire à St Paul en Jarez, le rayon d’action du Chœur tourne autour de la vallée du Gier, Lorette, St Chamond, Saint Paul en Jarez, Saint Etienne, Saint Galmier, Condrieu, Le Péage de Roussillon, mais quelquefois… bien au-delà, puisque le Chœur s’est produit en Allemagne et en juillet 2015 pour fêter son 10ème anniversaire, au …Québec ! En 2019, le Chœur du Pilat a accompagné les Chœurs de l'Armée Rouge sur la scène du Zénith de St Etienne lors de leur tournée internationale ! En 2023, en plus de son spectacle "Ici et Ailleurs", le Chœur sera sur scène aux côtés d'Amaury Vassili ! Et bien d'autres projets en perspective..."

Le Président, Jean LAFFITTE

A l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury Vassili, entame une tournée anniversaire où il interprètera les plus grandes chansons classiques et les tubes des artistes populaires.

Le Chœur du Pilat accompagnera le jeune ténor pour vous faire vibrer d’émotion. De cette rencontre artistique va naître ce concert unique, dans le cadre de la saison culturelle saint chamonaise le vendredi 27 janvier à 20h à la Salle Aristide Briand.

Amaury VASSILI

