Frelon Asiatique Challenge : Les résultats du concours

En vous appuyant sur les tutoriels proposés par France Bleu Touraine et le Jardin de Pollen'n, vous avez pu réaliser différents pièges. Votre mission : nous proposer vos pièges sélectifs les plus efficaces, les plus innovants ou les plus beaux. Les écoles tourangelles ont, elles aussi, pu participer.

L'un des pièges les plus efficaces - Patrick GRANGER CHARIL

Les pièges les plus efficaces

Cinq participants remportent le challenge dans cette catégorie :

- Jérôme BEGON

- Gérard DAVID

- Guy DOUCET

- Patrick GRANGER CHARIL

- Lucille Quenault

Tous se voient attribuer un coffret des miels des Châteaux de la Loire

Le piège très élaboré de la résidence - KORIAN CHAMTOU

Les pièges les plus beaux

Dans cette catégorie, trois participants se voient récompensés. Ils pourront profiter d'une visite d'un des ruchers du Jardin de Pollen'n.

- La résidence Korian Chamtou (ses résidents et animateurs se sont investis à fond)

- Enola & Jérémy CHARIL (deux très jeunes auditeurs)

- Le centre d'accueil de Jour l'Intervalle (ici aussi les équipes et résidents ont fait preuve de talent)

Le très joli piège sélectif d'Enola et Jérémy - Famille CHARIL

Le piège le plus innovant

Dans cette catégorie, c'est Yann Pasquier qui aura le plaisir de profiter d'une journée d'initiation à l'apiculture. Voici la description qu'il nous a faite de son piège : "J’ai pris une plaque en tôle pliée en « U » de 40x40x40cm afin de faire un fond et 2 côtés de boite. Cette tôle a une épaisseur de 4cm ce qui va permettre de fixer l’ensemble de la boite. Sur les côtés ouverts, j’ai ensuite pris une grille à reine (utilisée par les apiculteurs) que j’ai coupée en deux pour pouvoir mettre un morceau de chaque côté. Cette grille va permettre aux abeilles de pouvoir sortir comme elles le souhaitent mais pas les frelons qui sont plus gros. Dans chaque grille, j’ai percé un trou avec une boite de conserve chauffée qui m’a servi d’emporte pièce. J’y ai ensuite inséré une bouteille coupée en deux pour que le frelon puisse rentrer dans la boite. On pourra mettre du miel à l’intérieur de la boite afin d’attirer le frelon. Il n’y a pas besoin d’ouvrir la boite pour tuer le frelon car ces derniers se mangent entre eux. Le dessus de la boite transparent coulisse afin de pouvoir mettre le miel et nettoyer la cage. Le plexiglas transparent permet de voir à l’intérieur de la boite si des frelons ont été capturés."

Le piège le plus innovant - Yann PASQUIER

Le trophée des écoles

Ce sont les enfants et l'équipe pédagogique de l'école de Saunay qui se sont illustrés dans ce concours. Ils ont fourni un énorme travail que vous pourrez bientôt découvrir sur les réseaux sociaux de l'association Le Jardin de Pollen'n. France Bleu et le Jardin de Pollen'n offrent à cette école la mise à disposition pendant un an d'une ruche sur l'un des ruchers de l'association. Une animation pédagogique en classe leur sera également proposée.

Bravo également à toutes les écoles d'Indre-et-Loire qui ont participé au concours.

Pour aller plus loin

Parce qu'il est important, si on veut préserver au mieux la biodiversité, de ne pas agir de n'importe quelle façon, France Bleu Touraine vous propose d'en apprendre plus sur le frelon asiatique.

Le frelon asiatique à la loupe © Getty - Nicolas Reusens

Pour cela, nous avons invité autour de la table plusieurs experts pour une vidéo-conférence. Ensemble, ils répondent à toutes les questions que vous pouvez vous poser et vous conseillent afin qu'une volonté de bien faire ne se transforme pas en acte destructeur pour l'environnement.

Retrouvez dès à présent leurs explications en vidéo dans un article France Bleu très complet: Frelon asiatique : apprenez à mieux le connaître pour mieux le combattre .

Bravo encore à tous les participants et merci aux scientifiques et associations qui ont consacré du temps et de l'énergie à ce volet pédagogique de notre concours.

Passez un beau printemps et un bel été, en paix avec la nature ;-)