Futurapolis à Toulouse est maintenu, 100% digital

Tous nos intervenants ont confirmé. L'événement se tient. Le savoir ne s'arrête pas. Etienne Gernelle, directeur du Point.

Innovation, technologie, transition écologique, Futurapolis est un événement en ligne qui est maintenu ce mois-ci malgré le contexte d'épidémie. Tout le monde peut participer, c'est gratuit, et accessible à tous.

Futurapolis aura bien lieu © Getty

Au programme les 12, 13 et 14/11

Les entreprises des années 2020 : plus durables, plus responsables ? On se pose la question le vendredi 12 novembre avec La Factory. Que seront les entreprises post-Covid ? Quels engagements et quels investissements des entreprises pour une économie plus durable et plus responsable ? Parmi les invités, le toulousain Jean Tirole, président honoraire de Toulouse School of Economics, prix Nobel d’économie.

Le samedi 13 novembre : Changement climatique, sommes-nous impuissants ? Il sera question de Vélo avec Eric Fottorino, écrivain, ancien directeur du Monde, cofondateur des magazines Le 1, Zadig, Légende et América, passionné de vélo. A la table aussi : Philippe Perrin, ancien astronaute, ancien pilote de chasse. François Gabart, navigateur français pour parler des océans.

Le dimanche 14 novembre on se demandera Pourquoi votre cerveau n’est pas écolo ? La question écologique abordée notamment avec Chantal Jouanno, présidente de la commission nationale du Débat public, ancienne ministre.

Tout le programme complet ici.