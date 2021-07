🏰🎁 Gagnez votre séjour au Château de Joux dans le cadre du Festival des Nuits de Joux ! 🎭🎼🥁

Un sĂ©jour VIP – Very Important Plaisir – au cƓur du festival !

Le Festival des Nuits de Joux est l’évĂ©nement thĂ©Ăątral, musical et culturel incontournable de l’étĂ© dans le Haut-Doubs.Â

Cette 46Ăšme Ă©dition marque le retour des arts et des spectacles au sein du chĂąteau.

Un véritable marathon théùtral, qui se tient chaque année entre fin juillet et mi-août, également ponctué de concerts, de rencontres, de lectures et de débats, dans un esprit de partage et de convivialité.

Un séjour 100% plaisir et de tous les bonheurs

Jouez chaque matin sur France Bleu Besançon, et dĂ©crochez votre sĂ©jour pour 2 personnes : vos repas Ă l’Auberge du Larmont, 2 spectacles au Festival des Nuits de Joux, votre nuit d’hĂŽtel et vos petits dĂ©jeuners Ă l’HĂŽtel Saint Pierre de Pontarlier.

Du 19 au 23 juillet, tentez votre chance entre 7h et 8h : verdict dans la matinée de vendredi 23 !

Consultez le site du Festival des Nuits de Joux ou sa page Facebook pour vous faire une idée des festivités 2021 !