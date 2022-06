Gagnez 5 pass famille au Dino Parc avec le Club des Auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord en jouant chaque jour sur notre antenne à 8h45, 10h45 et 16h30 et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Amusez-vous en famille au Dino Parc

A gagner cette semaine 5 pass FAMILLE pour le Dino Parc à Coudekerque-branche « à la découverte des dinosaures », comprenant chacun un « Discgolf famille » (soit 2 places adultes et deux places enfants), ainsi qu'un parcours expédition safari.

Dans un décor surprenant, au milieu des T-Rex, triceratops et autres vélociraptor, venez vivre une expérience inédite.

Le discgolf :

Au milieu des Dinosaures, relevez en famille ou entre amis le défi du discgolf ! Lancez votre disc dans les paniers des huit parcours. Votre adresse et votre précision seront mises à rude épreuve !

(Temps de jeu estimé à 1h)

Le parcours expédition safari :

Accompagné des Rangers du Dino parc, optez pour le safari à bord des « golfettes ».

(Temps estimé à 15 minutes)