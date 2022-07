Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 17 au dimanche 24 juillet 2022, participez au tirage au sort est gagnez deux pass d'une valeur de 75 euros valable sur l'ensemble du site "Hall U Need".

Gagnez deux pass d'une valeur de 75 euros chacun pour "Hall U Need" avec le Club des auditeurs

Hall you need", le complexe indoor

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

"Hall U Need" un complexe de restauration et de loisirs indoor près de Lille

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Hall U Need" est un lieu unique sur plus de 7000m2 de restauration et de loisirs indoor à Saint-André à 5mn de Lille.

Hall U Need c'est :

- Un restaurant-bar de 500 couverts

Pour un déjeuner, un dîner entre amis ou collègues, en famille, ou pour un after-work.

- une grande variété d’activités : jeux à sensation, réalité virtuelle, jeux d’arcade, rédemption, flippers, bowling, karaoké, espace enfants etc.

- des places de télétravail équipées (Wifi & imprimante) et gratuites ainsi que des salles de séminaire et de réunion.

- des événements toute l’année

Idéalement situé à 3,5 km de Lille et à 2,5 km de la rocade nord ouest, 26 rue Félix Faure à Saint-André-Lez-Lille, il dispose de 700 places de parking.

Du samedi 17 au dimanche 24 juillet 2022, participez au tirage au sort est gagnez deux pass d'une valeur de 75 euros chacun valable sur l'ensemble du site

Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.