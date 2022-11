Gagnez la valisette "Intégrale Aldebert" avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Cette semaine: Aldebert, le chouchou des enfants

Aldebert, c'est près de 50 000 albums déjà vendus de son dernier album "Enfantillages 4" et déjà plus de 300 000 spectateurs sur la tournée actuelle !

En 10 ans, « Enfantillages » s'est imposé comme référence musicale familiale incontournable ! Aldebert, c'est plus de 750 000 albums vendus, 1 million de spectateurs en tournée , et plus 150 millions de streams.

Valisette Intégrale Aldebert

A l'occasion de la venue d'Aldebert au Zénith de Lille le dimanche 13 novembre 2022, gagnez, la valisette "Aldebert" avec la discographie complète des « Enfantillages »

Aux albums officiels s'ajoutent les « Enfantillages de Noël » et les « 10 ans d'Enfantillages ».

Inclus la réédition de l'album « Enfantillages 4 » comprenant 6 titres inédits.

-6 CDs avec des visuels inédits

-1 planche de stickers

-1 valisette pour emporter les « Enfantillages » partout avec soi

ou, gagnez la réédition de l'album à succès "Enfantillages 4" avec 6 titres inédits

Du 13 au dimanche 20 novembre 2022, participez au tirage au sort pour gagner l'un des deux cadeaux en vous inscrivant sur le formulaire suivant :