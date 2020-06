Gagnez sur France Bleu Périgord votre ensemble " Arts de la table " pour épater vos convives.

Jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite pour remporter un ensemble "Arts de la table "

En jouant cette semaine au Dordogne Poursuite, vous pourrez si vous gagnez, épater vos convives. Nous avons sélectionné pour vous un grand choix d'articles Art de la Table.

1 magnifique coffret de 6 couteaux de Nontron

les couteaux de Nontron © Radio France - Marie Dominique Privé

Ces couteaux Nontron traditionnels possèdent un manche en buis pyrogravé qui a séché à l'air libre pendant au moins quatre ans avant d'être travaillé. Avec le temps, le buis se patine pour obtenir une belle couleur miel dorée.

6 plats blancs en porcelaine de Limoges

Les porcelaines M.P. SAMIE sont une entreprise familiale fondée en 1983, à Saint Yrieix la Perche, au cœur du berceau de la porcelaine de Limoges. Fascinante de beauté et de savoir-faire, la porcelaine de Limoges se distingue par sa blancheur, sa translucidité et sa finesse. Sa réputation, alliance de tradition et de modernité demeure inégalée.

Vos cadeaux France Bleu Périgord

le chariot de course : un véritable essentiel qui vous accompagne dans tous les magasins et au marché.

le tablier de cuisine : pour cuisiner dans les meilleures conditions.

La carafe pour égayer votre table

le grille pain pour un petit déjeuner en famille

le sac à dos glacière idéal pour vos randonnées

Pour remporter tous ces cadeaux, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 2020 tous les jours entre 11h et midi !