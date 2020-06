Gagnez sur France Bleu Périgord votre Barbecue pour l'été !

Gagnez sur France Bleu Périgord votre super Barbecue pour cuisiner à l’extérieur tout l'été et concocter de délicieuses recettes de grillades et marinades.

C'est le dernier cadeau de la saison du Dordogne Poursuite !

En jouant cette semaine au "Dordogne Poursuite", vous pourrez tenter de gagner un superbe barbecue WEBER d'une valeur de 549€ (tarif sur le site WEBER).

Le barbecue WEBER Spirit II E-210 Gas Grill plancha est un modèle compact et simple d'utilisation idéal pour un balcon ou une petite terrasse. Puissant et rapide, il vous fera découvrir les charmes de la cuisine au grill. La zone de cuisson de ce barbecue se compose pour 1/3 d'une grille et pour 2/3 d'une plancha en fonte.

Un barbecue de qualité pour vos soirées entre amis

Garanti 10 ans, le barbecue WEBER Spirit II E-210 intègre le système de cuisson haute performance GS4 mis au point exclusivement par la marque américaine. Celui comprend un allumage facile et rapide et des brûleurs de grande qualité qui assurent une bonne répartition de la chaleur. Ce barbecue à gaz est très simple à utiliser.

De bonnes grillades en perspective ! © Getty - BURCU ATALAY TANKUT

Des grillades savoureuses à déguster en famille

WEBER a pensé à tout pour vous garantir une cuisson réussie. Le barbecue Spirit II E-210 dispose de barres Flavorizer qui récupèrent les jus de cuisson et les chauffent en continu de manière à apporter de la fumée à l'intérieur de la cuve. Ainsi, les viandes et poissons sont parfaitement saisis et développent ce petit goût unique qui fait le charme du barbecue.

Pratique, ce barbecue à gaz a été conçu avec un châssis ouvert qui vous permet de ranger aisément vos accessoires de cuisine. Le plan de travail est rabattable afin que le grill trouve facilement sa place chez vous, même si vous n'avez qu'un petit balcon ou un patio pour l'installer.

Pour remporter ce magnifique barbecue, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020 tous les jours entre 11h et midi !