Gagnez sur France Bleu Périgord votre tablette Android et son casque JBL

Jouez sur France Bleu Périgord au jeu du Dordogne Poursuite pour gagner une Tablette Android Samsung Pack Galaxy et son Casque JBL

Plus grande qu’un smartphone, plus légère qu’un ordinateur portable, la tablette tactile a trouvé sa place dans notre quotidien. Elle est conçue pour nous donner rapidement accès à toutes sortes de médias (photos, vidéos, musique, etc.). Elle est aussi idéale pour la navigation sur Internet, la consultation de mails ou la lecture des news.

En jouant au Dordogne Poursuite cette semaine, vous gagnez une tablette Android Samsung Pack Galaxy et le casque JBL .

tablette android

Les points clés :

Ecran XL 10,5" (26,7 cm)

Légère (540g)

Stockage standard (32 go)

Autres caractéristiques

Résolution de l'écran : 1920 x 1200 pixels

Mise au point tactile : Oui

Oui Mémoire vive Capacité totale : 3,0 Go

Lecteur de carte mémoire

Extension de la mémoire par carte jusqu'à : 400 Go

Connectivité Wifi : Oui

Bluetooth : 4.2

Coloris : Noir

Dimensions: 21 x 27.5 x 9.5 cm

Contenu du carton Livré avec : Adaptateur secteur, Câble USB, Casque JBL Tune 600 BTNC Noir

Pour gagner cette tablette, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020, tous les jours entre 11h et midi !