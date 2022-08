Gagnez un séjour à Saint-Raphaël, une « évasion à deux » et bien d’autres cadeaux

France Bleu Provence, 100% bons plans, 100% SUD, vous allez aimer passer l’été à l’écoute de votre radio et gagner d’incroyables cadeaux. Cette semaine gagnez des séjours et plein de supers cadeaux.

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Donnez la météo de votre commune à l’antenne dès 6h20 et à 6h45 et gagnez un cadeau France Bleu Provence ( Fouta, raquettes de plage, montre …)

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les Chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Un auditeur est sélectionné pour gagner un cadeau France Bleu Provence.

Gagnez le Livret de Recette de France Bleu en participant à l'émission cuisine © Radio France - Carole Michel

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … La Terrasse »

Installez-vous sur la Terrasse de France Bleu Sud, Cédric Frémi, votre serveur de culture régionale et générale s’occupe de vous. Du lundi au vendredi, jouez au quiz de la « Terrasse », des questions 100% Sud et plein de glaçons pour vous rafraîchir. Chaque participant est inscrit au grand tirage du vendredi et peut-être gagner cette semaine , Un séjour à Fréjus au cœur du centre historique comprenant :

avec vue piscine pour 2 personnes. Petits déjeuners buffet en salle ou dans le jardin autour de la piscine (suivant la météo). 1 visite privée en exclusivité au Musée Louis de Funès de Saint-Raphaël.

16h à 18h : « France Bleu, ici c’est la Provence ! »

La Provence et rien que la Provence ! Tous les bons plans, les idées de sortie, les initiatives vertes, les spectacles, les randonnées, les infos insolites et les circuits-courts sont au cœur du 16/18.

Soyez à l’écoute et gagnez des invitations pour les plus beaux évènements de l’été.

Gagnez vos invitations pour les plus belles expos, le cinéma, les musées de la région avec France Bleu Provence. © Radio France - Carole Michel

18h à 19h : «100 % OM»

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Eric Thomas et Omar Keddadouche. Chaque jour partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

Cette semaine gagnez un pack de goodies Olympique de Marseille : 1 drapeau, un bandeau perruque et des bangers gonflables aux couleurs de l’Olympique de Marseille.

Gagnez les goodies OM en écoutant le 100% OM de 18 à 19h du lundi au vendredi sur France Bleu Provence. © Radio France - Carole Michel

Le grand jeu de l’été : « Et si on vous le demande ?»

Comment s'inscrire ? C'est simple écoutez votre radio et au top de l'animateur appelez-nous au 04 42 38 08 08 !

Chaque fois qu’un auditeur décroche et donne la bonne réplique, il est inscrit au grand tirage du lundi pour gagner cette semaine :

1 Coffret « Evasion à deux » , une expérience inoubliable en duo : escapade insolite, modelage relaxant, dîner savoureux ou aventure pleine d'adrénaline aux choix parmi 15 000 activités.

, une expérience inoubliable en duo : escapade insolite, modelage relaxant, dîner savoureux ou aventure pleine d'adrénaline aux choix parmi 15 000 activités. 100 euros de carburant.

Règlement des jeux de France Bleu Provence.