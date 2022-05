Gagnez un séjour inoubliable au Puy du Fou avec le Club des Auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord en jouant chaque jour sur notre antenne à 8h45, 10h45 et 16h30 et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

"Le Puy du Fou", bien plus qu'un parc d'attraction

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Spectacles grandioses, plongeons dans l'histoire, vivez un séjour inoubliable en famille ou entre amis au Puy du Fou en 2022 ! Au cœur de la forêt centenaire du Puy du Fou, découvrez une terre où les héros sont éternels. Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire et réveilleront en vous des sentiments que vous n'osiez même pas imaginer. Préparez-vous à vivre une expérience bouleversante, à rire, à pleurer, à rêver lors d'un voyage dans le temps riche en émotions fortes.

Tentez votre chance au tirage au sort et gagnez votre séjour 2jours/1nuit pour 4 personnes comprenant : 2 jours au Puy du Fou, 1 nuit dans l’hôtel « La Villa Gallo-Romaine », l’accès au spectacle nocturne « Les Noces de Feu », le petit déjeuner et dîner dans le restaurant « L’Atrium », et 4 Pass Emotion pour bénéficier d’un placement privilégié dans les tribunes de nos 7 grands spectacles (Valables sur la saison 2022 en Période Verte du 9 avril au 6 novembre)

Cette semaine, France Bleu Nord vous invite à découvrir Christophe Maé sur scène le 6 juin à Comines. Le lieu ne sera communiqué qu'aux gagnants.

Du dimanche 29 mai au dimanche 5 juin 2022, participez au tirage au sort et gagnez votre séjour