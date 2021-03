Gagnez un week-end de vacances à l'occasion de la Feria du camping-car de Biarritz

France Bleu Pays Basque vous offre la possibilité de partir en vacances ! En jouant à "ça colle aux basques" du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2021, vous pourrez profiter d'un camping-car le temps d'un week-end et vous rendre dans la destination de votre choix.

Un WE en camping-car pour vous et vos proches !

A l'occasion de la "Féria du camping-car", maintenue à Biarritz du 11 au 14 mars au Parc des Expositions - La Halle d'Iraty, France Bleu Pays Basque vous gâte.

Dans "Ça colle aux Basques" cette semaine, vous pouvez gagner un week-end en camping-car pour 4 personnes au départ de Bidart. Notre partenaire YpoCamp Loisirs Evasion de Bayonne met à votre disposition un camping-car et une carte cadeau de 200 euros de carburant pour vous permettre d'aller vers la destination de votre choix.

Pour remporter ce magnifique cadeau, jouez du lundi au vendredi à 8h50 et entre 11h et midi dans "ça colle aux basques" sur France Bleu Pays Basque. Votre défi : 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions et devenir notre champion, notre txapeldun de la semaine.

Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 8h40 et 10h50 au 05 59 59 17 17, le standard de France Bleu Pays Basque.

Vous pouvez télécharger vos invitations gratuites pour la Féria du Camping Car 2021 en cliquant sur le lien suivant : https://lp.ypocamp.fr/feria-camping-car-biarritz-mars-2021