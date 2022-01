Gagnez un week-end en amoureux au domaine de PETIOSSE de Saint Julien en Born

À l’occasion de la Saint-Valentin, le Domaine de Petiosse organise«La Semaine des Amoureux". Jouez cette semaine dans "l'arène du Quiz" à 11H sur France Bleu Gascogne et gagnez votre parenthèse amoureuse !

Du 12 au 20 février 2022, le Domaine de Petiosse sera dédié aux couples qui veulent s’offrir une parenthèse romantique, dans un lieu unique, à quelques minutes des plages landaises

Une chambre du Domaine de Petiosse

Le "pack amoureux" , c'est une nuit dans une suite élégante et raffinée, un moment cocooning dans le SPA du Domaine, un repas aux chandelles, un programme sur mesure pour se faire plaisir à deux !

Domaine de Petiosse

Pour plus de détails ou pour offrir un "bon cadeau", rendez-vous ICI

Le domaine de PETIOSSE, un lieu exceptionnel et prestigieux à 10 minutes de Contis Plage

Niché au cœur de la forêt, à deux pas de l’océan, ce site authentique et enchanteur de 3,5 hectares accueille les amoureux de la région mais aussi de nombreux événements.

En harmonie avec la nature, tout a été pensé dans le respect de l’environnement et chaque espace dégage une énergie toute particulière !

Domaine de Petiosse

Le Domaine propose des hébergements plein de charme, en gîtes ou chambres d'hôtes dans un cadre verdoyant et bercé par le chant des oiseaux :

· Deux maisons haut de gamme (classées 5* par le comité départemental du Tourisme des Landes), La Bergerie et la Cabane, dans un style typiquement landais avec chacune sa piscine chauffée

· Le Chalet Contis avec son Spa (sauna et balnéo) ou le Chalet Rétro. Des hébergements tout confort et cocooning entièrement privatisables pour 2 à 4 personnes.

· Un magnifique pool house, lieu stratégique sur le Domaine qui vient d’être réaménagé pour devenir un « Petit Bistrot ». Cet espace plein de charme est disponible toute l’année, pour recevoir des réunions de famille ou des évènements intimistes.

Domaine de Petiosse

Profitez en famille, entre amis ou en amoureux, d’un moment hors du temps dans un environnement calme, au vert, où vous vous sentirez « comme à la maison ».

Plusieurs formules de restauration vous seront proposées sur place : paniers repas, petits-déjeuners, traiteurs et restaurants à proximité.

Domaine de Petiosse

Domaine de Petiosse

Privatisation du DOMAINE DE PETIOSSE pour tous vos évènements privés et professionnels dans les Landes

Le Domaine de Petiosse vous offre des espaces et des infrastructures à la fois originales et haut de gamme pour vos mariages, cocktails, séminaires d’entreprise, comités de direction etc...

Domaine de Petiosse

Un magnifique chapiteau en bambou, ouvert sur la nature, est disponible d’avril à octobre pour tous vos évènements jusqu’à 180 personnes.

Domaine de Petiosse

Le pool house, espace cosy aménagé dans une ancienne grange traditionnelle, vient d’être rénové et peut accueillir toute l’année des évènements jusqu’à 40 personnes.

Domaine de Petiosse

Plusieurs salles de réunion conviviales et modulables, dédiées à vos équipes (entre 15 et 20 personnes) pour un comité de direction, une journée d’étude ou une réunion professionnelle.

Domaine de Petiosse

Décoré avec soin et aménagé avec du mobilier chiné et vintage, le cadre du Domaine de Petiosse donnera une atmosphère « Chic & Bohème » à vos événements.

Venir au Domaine de Petiosse c’est aussi choisir « un lieu », un accompagnement sur-mesure, un service de conciergerie, une équipe disponible et s’accorder une pause pour profiter des bonnes énergies de la nature et se ressourcer.

Domaine de Petiosse

Toute l’équipe du Domaine est à votre écoute pour toute question ou pour discuter de votre projet.

Domaine de Petiosse , 506 route du Mène à Saint-Julien-en-Born

Florence Lambert Borius Gérante, Propriétaire +33 6 95 17 82 42

Charlotte Borius Directrice Adjointe +33 7 81 15 21 49

Mail : contact@domainedepetiosse.com

Site www.domainedepetiosse.com

Facebook @DomainedePetiosse et Instagram @domainedepetiosse