Gagnez un week-end en gîte pour deux au domaine de Paguy pour découvrir l'univers de l'armagnac !

Le domaine de Paguy est une magnifique bâtisse du 16ème et 17ème siècle. Il s'étend sur plus de 77 hectares dont 13 de vignes, et abrite un chai, 3 gîtes ruraux et 5 chambres d'hôtes labellisés Gîtes de France.

Dans les chais du domaine, on élabore et on laisse vieillir les armagnacs . C'est Myriam Darzacq qui assure la visite de son chai en donnant les explications de l'élaboration de l'Armagnac et du Floc de Gascogne. Elle vous en parlera avec passion et vous proposera d'en déguster avec modération pour en découvrir toutes les saveurs et les subtilités.

Quelques bouteilles en préparation

Une nuit dans le domaine

Pour profiter pleinement du domaine et prendre le temps de le découvrir , nous vous proposons de gagner 1 nuit pour 2 dans l'une des 5 chambres d'hôtes avec petits déjeuners copieux .

La chambre Isabeau

La chambre Isabeau

Un exemple de salle de bain privative

Comment participer ?

Jouez cette semaine dans l'arène du quiz. Répondez à un maximum de questions . Le plus gros score de la semaine gagne le week-end !