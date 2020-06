Gagnez un week-end sport et détente pour 2 à Aignan pour "Saint Mont vignoble en course" le 19 septembre 2020

Du 8 au 12 juin, participez au grand jeu de 11h avec Lucas Rodriguez pour remporter un week-end pour 2 à Aignan, dans le Gers. Vous allierez sport, bien-être et convivialité en participant le 19 septembre 2020 à "Saint-Mont vignoble en course". Tentez votre chance au 05.59.59.17.17

Le 19 septembre 2020, rendez vous à Aignan, dans le Gers, pour participer à "Saint-Mont vignoble en course".

Du 8 au 12 juin, venez participer au grand jeu de 11h pour tenter de gagner un week-end pour 2 à Aignan. Répondez aux questions posées par l'animateur et à vous ce superbe week-end sport et détente, les 19 et 20 septembre. Appelez nous au 05.59.59.17.17.

Saint Mont "vignoble en course"

Vous voulez en savoir plus ? Voici les temps forts qui vous attendent. Arrivée sur place samedi 19 septembre en milieu de matinée. Accueil à Aignan (hors les murs - Stand Coeur Sud-Ouest) puis déjeuner à la Brasserie des Arènes - Menu boissons comprises. Ensuite, remise des dossards et dans l'après-midi - Course ou Marche D'Artagnan de 8 km. Vous vous installerez ensuite aux gites A GARBAY à partir de 16h00 et serez logés en chambre double ou twin. La piscine vous sera réservée pour un temps de détente. Pour bien terminer la journée de samedi, dîner et soirée libre à Aignan, aux arènes.

séance bien-être à Saint Mont vignoble en course

Dimanche 20 septembre, après avoir passé la nuit aux gites Garbay vos petits déjeuners seront proposés en room service ou en privatisation autour de la piscine. Ensuite séance de bien-être avec des cours de fitness étirements spécial post course et privatisation de la piscine pour détente. Dimanche midi, déjeuner libre en table d'hôtes ou en restaurant ou en paniers pique-nique.

Enfin dimanche après-midi, vous visiterez au choix la Palmeraie du Sarthou ou la tour de Termes et son nouveau musée.

le décor de "Saint Mont vignoble en course"

Le projet « Saint Mont Vignoble en course » est issu d’une ambition commune de faire découvrir les richesses du territoire de l’AOC ainsi que le travail de femmes et d’hommes passionnés par leur métier. Cet évènement à la fois attractif, sportif, épicurien et familial est l’occasion de partir à la découverte des vignes, du patrimoine, des productions locales, sur différents circuits.