Gagnez un week-end au Château de Chantore face au Mont-Saint-Michel autour des arts de la table.

Du 14 au 18 décembre, France Bleu Cotentin et le Comité Régional de Tourisme de Normandie vous invitent à vivre une expérience exceptionnelle au Château de Chantore dans la Manche. Nuit au château avec petits déjeuners et "Atelier arts de la table" sont au programme de ce weekend.

Le Château de Chantore est situé en baie du Mont-Saint-Michel à la Bacilly dans la Manche à 10 km de la plage de Saint-Jean-le-Thomas et à 8 km d’Avranches.

Lors de votre séjour vous serez hébergés dans une chambre spacieuse et confortable située au sein du château du XVIIIe siècle, profiterez du vaste parc romantique planté d'arbres séculaires et prendrez votre petit-déjeuner dans la salle à manger au milieu de la galerie de portraits du XVIIème et XVIIIème.

Le site du Château de Chantore.

Pendant votre week-end vous serez invités à participer à une expérience exceptionnelle autour des arts de la table. Votre hôte, Inaki va nous apprendre à dresser une jolie table pour les grandes occasions.

Comment disposer des couverts, quel est l’ordre des verres, les espaces à respecter, comment servir...cet Atelier va vous faire découvrir de codes aujourd’hui oubliés.

Pour remporter cette expérience exceptionnelle au Château de Chantore, jouez au 50Chrono en direct sur France Bleu Cotentin du 14 au 18 décembre de 11h à midi.

Bonne chance à tous !

Le site de notre partenaire Normandie Tourisme

IMPORTANT : Cette expérience est prévue samedi 27 février 2021 (si les conditions sanitaires le permettent). Réservez votre weekend !