Gagnez vos entrées pour Europa-Park

Europa-park c'est la référence des parcs d’attractions par excellence. Un endroit unique où vous pouvez mêler sensations fortes et détente en famille.

A travers 15 quartiers thématiques, vous pourrez découvrir la gastronomie mais aussi l’architecture des différents pays d’Europe qui sont mis à l'honneur dans le parc. Un dépaysement total pour une expérience unique.

Armez vous de courage dans l'attraction Silver star l’un des plus grand et des plus haut grand huit d’Europe.

L'attraction Arthur - Alexandra Ethuin

Embarquez à bord de l'attraction Arthur pour un voyage incroyable dans le royaume des Minimoys!

Vivez un moment magique!

Du 10 au 16 août, écoutez France Bleu Champagne Ardenne , jouez et réagissez à nos émissions afin d'être sélectionné pour le grand tirage et remporter 4 entrées pour Europa-Park !

Le tirage aura lieu le dimanche 16 août avant 12h

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)