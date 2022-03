Gagnez vos invitations pour BENABAR en concert au Théâtre Sébastopol de Lille avec le Club des auditeurs

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 6 au dimanche 13 mars 2022 : Gagnez vos places pour le concert de Bénabar le 22 mars au théâtre Sébastopol de Lille

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Bénabar, "Indocile Heureux" sur scène

Indiscipliné et Content, deux mots qui caractérisent le Bénabar 2022, même s’il avoue être plus à l’aise avec le premier qualificatif. Le chanteur poursuit son chemin avec ce 9ème album dans lequel on le découvre en toute sincérité. Assistez à un vrai beau moment sur scène.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Du dimanche 6 au dimanche 13 mars 2022 : Gagnez vos places pour le concert de Bénabar le 22 mars au théâtre Sébastopol de Lille

Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.