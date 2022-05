Gagnez vos invitations pour Christophe Maé en toute intimité avec "Show Must Go Home" le 6 juin à Comines

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 22 au dimanche 29 mai 2022, gagnez vos invitations pour applaudir Christophe Maé en toute intimité le 6 juin à Comines avec "Show Must Go Home"