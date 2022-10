Gagnez vos invitations pour Gauvain Sers en concert le 16 octobre 2022 à Valenciennes

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Le chanteur Gauvain Sers en concert à Valenciennes

Gauvain Sers est un auteur-compositeur-interprète français. Repéré par le chanteur Renaud, il commence en faisant ses premières parties. Son premier album Pourvu sort en 2017 et rencontre un grand succès en devenant disque de platine.

En décembre 2018, Gauvain Sers sort la chanson Les Oubliés qui parle des campagnes et des « laissés pour compte » dans la société française actuelle qui marche « à deux vitesses ». Cette chanson lui a été inspirée par les regrets et les souvenirs d'un instituteur de l'école de Ponthoile dans la Somme fermée en 2018. Il en fait un documentaire, diffusé en plusieurs parties sur YouTube.

