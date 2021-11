Gagnez vos invitations pour "La Piscine" de Roubaix avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du 7 au 14 novembre 2021 : gagnez vos invitations pour le musée "La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent" - 20 ans!

20 ans de plaisir et de découverte à "La Piscine" de Roubaix

La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2001 est implantée sur le site de l’ancienne piscine Art Déco qui à l’initiative du maire Jean-Baptiste Lebas a été bâtie entre 1927 et 1932 selon les plans de l’architecte lillois Albert Baert (1863-1951). Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXe siècle, cette piscine offrait à l’époque un service sportif et hygiénique de grande qualité, doté d’un fonctionnement social innovant qui présentait l’image d’une équipe municipale issue du monde ouvrier et capable de promouvoir des projets d’exception et de prestige.

Depuis son ouverture en octobre 2001, La Piscine connaît un remarquable succès médiatique et public. Le patrimoine muséal roubaisien s’est enrichi de dépôts, de dons et d’achats effectués par la Ville ou grâce aux Amis du Musée et au Cercle des Entreprises Mécènes de La Piscine. Pour conserver et présenter ces ensembles conséquents de plusieurs milliers de références, un agrandissement s’est rapidement imposé. Lauréat du concours lancé en 2011, c’est à nouveau Jean-Paul Philippon qui est chargé d’écrire cette nouvelle page architecturale de l’histoire du musée.

Après 18 mois de travaux et six mois de fermeture, nécessaire à l’installation des nouvelles présentations, La Piscine réouvre ses portes en octobre 2018. Avec plus de 2000 m2 supplémentaires, les nouveaux espaces dédiés à l’Histoire de Roubaix, à la sculpture, au Groupe de Roubaix, aux expositions temporaires et aux jeunes publics promettent un enrichissement historique du parcours des visiteurs et des services offerts par le musée.

