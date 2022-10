Gagnez vos invitations pour "La Piscine" de Roubaix avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

La Piscine de Roubaix

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

"William Morris, l'Art dans Tout" la nouvelle exposition à "La Piscine"

À l’occasion d’un automne anglais à La Piscine, William Morris et son apport fondamental dans l’émergence des Arts & Crafts en Angleterre sont mis à l’honneur.

Défendant une utopie sociale, politique, écologique et artistique, cet artiste a marqué durablement les arts décoratifs en théorisant un Art dans tout et un Art pour tous.

L’exposition présente près d’une centaine d’œuvres – peinture, dessins, mobiliers et textiles – provenant de collections publiques anglaises, notamment la Tate Britain et le Victoria and Albert Museum mais aussi de collections publiques françaises et particulièrement de l’important fonds conservé au musée d’Orsay.

Du 23 au 30 octobre 2022, Gagnez vos invitations au musée LA PISCINE de Roubaix

A l'occasion du passage à l'heure d'hiver le week-end prochain, nous vous offrions également, la montre France Bleu

