Gagnez vos invitations pour Laurent Gerra "Sans modération" le 3 juin 2022 à Scénéo

Laurent Gerra "Sans modération" le 3juin 2022 à Scénéo

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. »

Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra. La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments.

Ce nouveau spectacle, « Sans modération » se savoure entre jubilation et émotion.

Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…!

La tournée « Sans modération » (ça ne s’invente pas !) dès l’été 2017, investira les plus petites salles qui ont vu naître le phénomène, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, Belgique et Suisse.

Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées !

Du dimanche 15 au dimanche 22 mai 2022, participez au tirage au sort est gagnez vos invitations pour le spectacle de Laurent Gerra "Sans modération" le 3 juin à 20h à Scénéo - Saint-Omer