Gagnez vos invitations pour le concert de 3 Cafés Gourmands avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Le groupe 3 cafés gourmands invité de Manuel Bonnefond au cœur du Festival DARC 2018 © Radio France - Eric Marone

"3 Cafés Gourmands", un condensé de plaisir, de danse et de musique

C’est en 2013 que les trois membres du groupe Trois Cafés gourmands se forme. Composé de Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly, ils sont tous trois passionnés de musique et n'ont qu'une seule envie : faire découvrir leur région natale.

Originaires de Corrèze, les Trois Cafés Gourmands écrivent et composent leur musique eux-mêmes. Ils sortent plusieurs albums sans véritablement rencontré le succès jusqu'en juillet 2017 où Trois Cafés Gourmands va devenir célèbre.

Leur chanson "A nos souvenirs" est un immense succès. Le clip, quant à lui, devient viral. Déjà visionné à plus de 150 millions de reprises, l’hymne à leur région d’origine rencontre un succès fulgurant.

Sur scène, ils s'amusent et font bouger le plublic

