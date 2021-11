Gagnez vos invitations pour le concert de 3 Cafés Gourmands avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du 21 au 28 novembre 2021 : gagnez vos invitations pour le concert privé de Jean Baptiste Guégan (la voix de Johnny) le 1er décembre au Royal Hainaut Spa & Resort Hotel à Valenciennes

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Jean-Baptiste Guégan vous donne ses cartons rouges et bleus ce soir © Radio France - PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXPPP

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny

Après des centaines de représentations triomphales le Concert Hommage "La Voix de Johnny" évolue pour devenir “LA VOIE DE JOHNNY”, un Spectacle Hommage époustouflant dans lequel Jean-Baptiste Guégan fait revivre une expérience digne des plus grands shows de son idole. A découvrir en concert privé le 1er décembre 2021 à Valenciennes

Du 21 au 28 novembre 2021, Gagnez vos invitations pour le concert privé de Jean Baptiste Guégan (la voix de Johnny) le 1er décembre 2021 au Royal Hainaut Spa & Resort Hôtel à Valenciennes

Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :