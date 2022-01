Gagnez vos invitations pour le concert des Rabeats avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 16 au vendredi 21 janvier 2022 : Des invitations pour le concert de THE RABEATS le vendredi 21 janvier - Scénéo - Longuenesse

"The Rabeats", la tournée des 20 ans

Depuis 20 ans, les Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle « Hommage aux Beatles ». Avec plus de 1 000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables.

Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée : Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont joués sur scène et composé pendant leur carrière, vous viendrez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles !

La presse en parle : “Ce quatuor s’est taillé un joli succès. Rien ne manque : les coupes de cheveux, la scénographie, les costumes… et une reprise franchement réussie de tubes avec, en toile de fond, des images d’archives.” Le Figaroscope / “Emporté par une vitalité gravée dans la mémoire collective, le public se laisse aller avec plaisir à ce divertissement familial.” Le Monde

