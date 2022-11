Gagnez vos invitations pour le France Bleu Roussillon Live Solidaire du 29 novembre avec Cali & Liza Jazz Trio

Envie de passer une soirée en musique avec Cali et le Liza Jazz Trio ?

ⓘ Publicité

à l'occasion de l'enregistrement en public de la nouvelle émission, le "France Bleu Roussillon Live" qui aura lieu le 29 novembre 2022 sur la scène du théâtre de l’Etang à Saint Estève le mardi 29 novembre 2022 à 19h, tentez de gagnez vos invitations en vous inscrivant ci-dessous via notre formulaire !

Une soirée qui se déroulera en 2 temps avec les enregistrements consécutifs de Cali et du Liza Jazz Trio, animée par David Rochier, mêlant sessions live et interviews en direct.

Détail très important : les personnes tirées au sort devront venir en apportant1kg de denrées non-périssables au profit des restos du cœur du 66

Cali

On ne présente plus Cali, le perpignais chanteur-auteur-compositeur (et bientôt acteur) naviguant entre rock et chanson française, qui vient nous présenter son nouvel album "Ces jours qu'on a presque oubliés Vol.1" sorti dans les bacs le 14 octobre 2022.

https://www.facebook.com/brunocali

Liza Jazz Trio

Le trio qui monte...qui monte ! Vous les avez déjà peut-être croisés en 1ère partie de Norah Jones au campo 2018...Isabelle Durel, Francis Adam et Julien Lebart silonnent les scènes nationales avec leur jazz envoutant et vous amènera dans des contrées où le jazz trouve ses origines.

https://www.facebook.com/lisajazztrio/

Inscrivez-vous dès maintenant