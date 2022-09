Vous êtes membre du club des auditeurs? Gagnez vos invitations pour le LYS FESTIVAL et pour l'un d'entre vous une invitation VIP pour deux personnes.

Gagnez vos invitations pour le LYS FESTIVAL avec Véronique Sanson et Louis Bertignac

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne chaque jour à 8h45, 9h45 et 16h30 :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Le LYS FESTIVAL avec Véronique Sanson et Louis Bertignac à Comines

Grande première le 10 septembre prochain, la ville de Comines organise, le Lys Festival by Show Must Go home.

Pour ce coup d’envoi deux artistes iconiques, adorés de toute la France : Véronique Sanson et Louis Bertignac !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Weekend Affair, Rozedale et Kyodai viendront compléter ce plateau exceptionnel pour vous offrir un moment magique 100% chanson française !

Riche de son histoire et de son patrimoine classé entre la Lys, son beffroi unique, son église Néo byzantine, la Grand Place de Comines est l’écrin idéal pour accueillir ce festival à taille humaine et familiale.

Vous pourrez apprécier ce lieu emblématique de Comines tout en vous baladant dans le village festival et profiter d'une sélection de food truck à se lécher les doigts, bonne musique et bonne chère.

GAGNEZ vos invitations pour assister à cette belle soirée en participant au tirage au sort.

Une cinquantaine de places sont à gagnées et pour l'un d'entre vous, une invitation VIP pour deux personnes donnant accès à un bar, à un service de restauration privative ainsi qu’à une fosse VIP au plus proche de la scène.

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort du dimanche 4 au vendredi 9 septembre Nous vous recontacterons si vous avez gagné.