Gagnez vos invitations pour le match de rugby Barbarians/Fidji avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Rugby: les Barbarians français affronteront les Fidji

Les Barbarians finissent fort et trouvent enfin des espaces dans la défense tongienne. © Radio France - Justine Hamon

Pour clôturer leur saison 2022, les Barbarians Français affronteront les FIDJI au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve d'Ascq.

La rencontre se tiendra pendant la fenêtre internationale de novembre, le samedi 19 novembre à 15h00.

Terre de grands évènements, la Métropole Européenne de Lille accueillera ce match à moins d’un an de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 .

Barbarians-Fidji, c’est la promesse d’une rencontre de très haut niveau. Les deux équipes proposeront un show spectaculaire, mélange de puissance, rapidité et de dextérité avec le ballon. Alors qu’ils retrouveront l’Australie, le Pays-de-Galles et la Géorgie dans la poule B, les Flying Fijians comptent bien marquer la Coupe du Monde de Rugby 2023 en créant la surprise.

Le Barbarian Rugby Club est un club fermé avec des joueurs triés sur le volet, au sein du Championnat français.

Avant chaque match ou tournée, une sélection est faite par le comité de direction. Une convocation officielle est ensuite envoyée pour appeler chaque joueur à rejoindre les rangs des Baa-baas. Tous les joueurs ayant porté le maillot deviennent membres.

