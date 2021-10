Gagnez vos invitations pour "Les Louvre de Pablo Picasso" avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du 24 au 31 octobre 2021 : gagnez vos invitations pour l'exposition "Les Louvre de Pablo Picass

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Le retour du Baptême d'après le nain Pablo Picasso Montrouge Automne 1917

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Poussez les portes du Louvre Lens pour découvrir "Les Louvre de Pablo Picasso"

Le Louvre est un lieu fondamental pour la compréhension de l’oeuvre de Pablo Picasso (1881-1973). Depuis sa toute première visite en 1900 jusqu’à l’exposition de ses propres œuvres dans la Grande Galerie en 1971, le musée occupe une place à part dans l’imaginaire de l’artiste. Il intervient dans sa conception même de l’art, et d’innombrables créations de Picasso découlent de dessins, gravures, peintures, sculptures ou objets d’art conservés au Louvre.

Le musée du Louvre et Pablo Picasso : la rencontre passionnée de deux monuments de l’Histoire de l’art

Selon les époques, Picasso a pu compter, au sein du musée, sur la confiance et le soutien de profonds admirateurs, mais il a aussi dû composer avec de puissants détracteurs. À bien des égards, la relation entre le Louvre et celui qui lui destina sa collection d’œuvres anciennes et modernes fait penser à une passionnante suite de rencontres au sommet, émaillée de quelques rendez-vous manqués.

Un regard nouveau sur Pablo Picasso et son œuvre

L’exposition explore le dialogue fécond que l’œuvre de Picasso a noué avec les collections et l’histoire du Louvre mais aussi les liens que, depuis les années 1930, le musée a eu à cœur de tisser avec l’artiste et son œuvre.

La scénographie s’articule autour d’un jeu de mises en regard, grâce à un double parcours évoquant d’un côté les départements du Louvre que fréquenta Picasso et, de l’autre, la chronologie de ces relations mouvementées. Outre des confrontations d’œuvres, l’exposition fait la part belle aux documents d’archives témoignant notamment des moments où Picasso fut en quelque sorte chez lui au Louvre et où le Louvre s’invita chez Picasso.

Elle raconte autrement la construction d’un mythe, dans un jeu de passions réciproques, et révèle dans le même temps une autre facette de l’histoire du Louvre. Lorsqu’un géant de l’histoire de l’art rencontre un autre géant, le musée du Louvre, naissent autant d’instants de vie – tantôt anecdotiques, tantôt historiques – que de créations inspirées, magistrales, quelquefois provocatrices, souvent intimes.

Du 24 au 31 octobre 2021, inscrivez-vous pour profiter de votre séjour à la campagne.

Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :