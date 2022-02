Gagnez vos invitations pour LILLE ART UP! avec le Club des auditeurs

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 27 février au dimanche 6 mars 2022 : gagnez vos Pass VIP pour 2 personnes pour LILLE ART UP

"Lille Art Up!", le plus grand rendez-vous d'art contemporain au nord de Paris

Cette année, Lille Art Up! ouvre la focale sur les notions de Transparences et de Lumières. Au sens propre, il s’agira d’explorer les matériaux et techniques qui les révèlent aujourd’hui. Au sens figuré, la foire interrogera sur les enjeux esthétiques de la transparence et de la lumière appliquées, aujourd’hui, à l’architecture, la sculpture, la peinture, l’aquarelle, la photographie, la vidéo, le verre, le vitrail, jusqu’à la vidéo ou à des installations.

Les expositions autour de la thématique amènent un éclairage différent aux visiteurs et viennent enrichir la proposition artistique de la foire.

Le jeudi soir, la Nuit de l’Art permet aux artistes de s’approprier la foire le temps d’une soirée à travers des rencontres et des performances en live.

Le week-end, des structures culturelles et muséales de la région accueillent les visiteurs autour de divers ateliers, animations et expositions.

