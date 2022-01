Gagnez vos places pour "Disney sur Glace" le11/03/22 à Douai avec le Club des Auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du samedi 22 au dimanche 30 janvier 2022 : Des invitations pour "Disney sur Glace" "Tous Héros" le 11 mars 2022 à 19h30 à Gayant Expo à Douai

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

La magie Disney pour toute la famille

Disney sur Glace présente Tous Héros une aventure remplie de récits d'héros tirés de vos histoires Disney préférées. Rejoignez l'intrépide Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur courageux voyage vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti. Voyagez aux côtés d'Anna et Elsa dans leur quête pour protéger le royaume. Plongez "sous la mer" et testez le pouvoir du véritable amour avec La Petite Sirène.

Faites descendre vos cheveux et rêvez en grand avec Raiponce alors qu'elle explore le monde qui l'entoure. Et soyez là lorsque Belle apprivoise la redoutable Bête. Découvrez que le courage, la détermination et le cœur font tous partie du héros qui est en vous !

Retrouvez Mickey, Minnie, Donald, Dingo et les stars de Vaiana, la Reine des Neiges, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Raiponce.

Inscrivez-vous et repartez avec vos invitations pour "Disney sur Glace" "Tous Héros" le 11 mars 2022 à 19h30 à Gayant Expo à Douai

