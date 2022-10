Gagnez vos places pour le spectacle d'impro théâtrale & musicale du Mitch au Royal Comedy Club !

Le Mitch, qui regroupe des artistes spécialisés dans l'improvisation théâtrale et musicale, se produira mercredi 9 novembre au Royal Comedy Club

Le spectacle Maestro Impro, imaginé par le Mitch, promet une folle soirée aux spectateurs du Royal Comedy Club , mercredi 9 novembre, à 20 heures.!

Le Mitch regroupe des artistes spécialisés dans l'improvisation, le théâtre et la musique. Institution artistique rémoise, le Mouvement d'Improvisation Théâtrale de Champagne a fêté ses 20 ans en 2022. Son credo ? partager la même passion de l'improvisation pour satisfaire le public. Et le Mitch revendique "du théâtre sans décors ni costumes" : simplement l'essentiel, à savoir le talent de jeu et l'inventivité.

Un spectacle original et plein d'humour

Habitué des spectacles atypiques, dynamiques et interactifs, le Mitch met à l'honneur, dans ce spectacle détonnant, un musicien devenant en quelque sorte le marionnettiste du trio de comédiens : ce quatuor fait alors voyager son public dans leur univers, un monde ou tout - ou presque ! - peut arriver. En outre, le spectacle étant totalement interactif, il se construit sur l'instant, en symbiose avec le public, dans la joie et la bonne humeur. Chaque représentation est différente de la précédente et de la suivante.

Si vous aimez l'humour absurde, la sincérité, l'imagination débordante et la passion que peuvent avoir les artistes pour le public, vous devriez être comblés devant Maestro Impro.

Repartez avec vos places !

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de repartir avec vos places pour le spectacle du mercredi 9 novembre au Royal Comedy Club. Pour cela, écoutez l'antenne et composez le 03 26 48 20000 (prix d'un appel local) dès que des places sont offertes par un animateur.

Maestro Impro, le spectacle haut-en-couleur du Mitch, ce sera mercredi 9 novembre, à partir de 20 heures au Royal Comedy Club, nouveau lieu incontournable d'expression artistique de Reims.

Un spectacle original et drôle à voir, dans une belle salle rémoise... que demander de plus ?