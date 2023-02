Gagnez vos places pour le spectacle de Laura Felpin à la Coopérative de Mai le 28 février !

Déjà présente sur Instagram et YouTube sur lesquels elle publie des parodies avec Studio Bagel.

Elle se fait connaître avec son amie Anna Apter sur Snapchat en réalisant un court métrage qui dénonce les violences faites aux femmes "Gynophobie", et obtiennent le prix du meilleur court-métrage du jury de l’association Ensemble contre la gynophobie.

En 2019 et 2020, elle est humoriste au côté d'Alison Wheeler et Pablo dans l'émission " Quotidien " avec Yann Barthès sur TMC. Elle fait aussi quelques doublages pour le cinéma et la télévision.

En 2022, Laura Felpin écrit son premier spectacle intitulé "Ça passe" où elle met en scène de nombreux personnages, et monte sur scène pour la première fois avec son one-woman-show à la Comédie de Paris.

Elle sera à la Coopérative de Mai le 28 février pour son tout premier spectacle à ne surtout pas manquer.

Elle sera à la Coopérative de Mai le 28 février.