Gagnez votre baptême en chiens de traineaux avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 9 au dimanche 16 janvier 2022 : vivez les sensations du musher et gagnez votre baptême en chiens de traineaux

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Encore plus proche de la nature avec les chiens de traineaux

Du dimanche 9 au 16 janvier 2022, jouez et tentez votre chance pour gagner votre baptême en chiens de traineaux avec la personne de votre choix. Laissez-vous guider par la famille Labouré du domaine de la Mi-Loup à Haverskerque, et ressentez les sensations du Musher.

Voici le déroulé de la session:

Accueil pédagogique sur le thème des chiens de traîneaux avec support photos et vidéos, visite et immersion avec la meute de 40 chiens.

Baptême kart où vous serez installé dans un chariot deux places sièges confortables, tirés par quatorze chiens de traîneaux. Sensations garanties où vous allez découvrir le travail de ces merveilleux chiens.

Bien prévoir une tenue et des chaussures de détente et/ou de sport

Photo-souvenir plastifiée pour chaque personne

Durée 2h à 3h

Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :