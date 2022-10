Gagnez votre enceinte connectée Alexa avec le Club des auditeurs de France Bleu Nord

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Gagnez votre enceinte connectée Alexa

Vous avez votre carte ? Participez du dimanche 16 au dimanche 23 octobre 2022 au tirage au sort pour gagner votre enceinte connectée Alexa

Cette enceinte avec son design élégant et compact livre un son riche aux voix nettes et aux basses équilibrées.