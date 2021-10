Gagnez votre expérience étoilée au Restaurant "le Hittau" à St Vincent de Tyrosse

Gagnez vos deux menus "Mets & Découvertes" au restaurant "le Hittau" de Saint Vincent de Tyrosse pour découvrir la cuisiné étoilée du chef Yannick Duc en 4 services (3 plats + dessert) en jouant cette semaine à 11h dans l'Arène du Quiz sur France Bleu Gascogne

C'est en 2017 que le chef Yannick Duc reçoit l'une des plus belles récompenses dont un chef peut rêver avec sa première étoile au guide Michelin.

Les créations du chef Yannick Duc

Se lever à 6 heures afin de sélectionner les meilleurs produits, écailler, fileter, braiser, clarifier, éplucher, mijoter, contiser, mélanger, frire, émincer… Vibrer pour faire vibrer. Puiser dans ses souvenirs d’enfance. Chercher l’accord, la texture, la cuisson qui éveillera l’émotion, arrêter le temps un court instant, voici notre métier

Bien entendu , sur le site du restaurant le Hittau , vous allez découvrir des menus avec des produits sélectionnés par le chef et sublimés par le passage entre ses mains. Mais le réel plaisir de Yannick Duc , c'est de créer , ne pas trop "figer" sa carte pour se laisser porter par les produits qu'il trouve au jour le jour. Ainsi , si vous choisissez la formule "Mets & découvertes" le chef vous proposera de goûter 4 plats de sa carte (3 plats et un dessert), suivant son inspiration. Vous n’avez pas à choisir, juste à découvrir !

Des assiettes du "Hittau" prêtes à partir en salle !

Aux beaux jours , le chef n'a qu'à tendre la main pour se servir dans son jardin d’herbes aromatiques. Il y vient chaque jour et le regarde évoluer. Quoi de plus agréable que de déguster un aromate fraîchement cueilli et qui participe à l’harmonie d’un plat ? Soyez attentif à votre assiette, vous y trouverez peut-être de la verveine citron (une plante particulièrement appréciée du chef), des feuilles et fleurs de capucine ou de bourrache ou encore, dans votre dessert, des feuilles de tagète !

Le jardin d'herbes aromatiques du "Hittau"

En période hivernale, lorsque son jardin aromatique est en sommeil, le chef Yannick Duc se tourne vers la magie des épices. Dosée avec minutie, ajoutée au bon moment, l’épice provoque un feu d’artifice en bouche !

Une partie de la salle du restaurant le Hittau de Saint Vincent de Tyrosse

Le parcours du chef Yannick Duc

Sa collaboration avec Claude Darroze, son premier chef, le marque beaucoup : grand professionnel ayant énormément de respect pour son équipe. En 1993, c’est à Matignon, en tant que chef du Premier Ministre, qu’il fera son service militaire. S’en suit un parcours prestigieux au sein de restaurants étoilés sur la côte d’Azur. On peut citer le Carlton et le Martinez à Cannes. Sa rencontre avec le chef Régis Chiorozas, dans le Périgord, est déterminante. À son contact il apprend à mettre en œuvre une cuisine de l’instinct et de l’instant élaborée non plus à partir de recettes prédéterminées mais selon ce que le marché peut offrir. C’est le produit qui conduit au plat. À la rigueur s’ajoute ainsi l’émotion. En 2001, avec son épouse Nathalie, il ouvre un premier restaurant à Saint-Jean-de-Luz avant de racheter Le Hittau en 2003.

La dernière touche sur une assiette du Hittau

Pour préparer votre prochaine visite , vous pouvez découvrir la carte du moment sur le site du restaurant , mais aussi vous abonner sur l'Instagram du restaurant "le Hittau"

