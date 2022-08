Gagnez votre journée sportive à l'ARENA CLUB d'Halluin pour toute la famille

Vous êtes membre du club des auditeurs? Passez votre journée sportive en famille (4 personnes) et découvrez en VIP le complexe multisports d'Halluin, l'ARENA CLUB

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne chaque jour à 8h45, 9h45 et 16h30 :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Découvrez en famille le complexe sportif, l'ARENA CLUB d'Halluin

Complexe sportif situé à Halluin, près de Lille, l’Arena Club vous accueille 7/7j et vous propose de passer d’excellents moments sportifs, sur des terrains de Foot Salle, de Padel (dont deux nouveaux terrains en extérieur), de Badminton, ou encore de Basket.

A découvrir également en exclusivité, des terrains de Padbol (dérivé du Tennis Ballon) et l’Académie Mathieu Debuchy (associé du complexe) qui forme toute l’année les footballeurs dès 3 ans !

Une terrasse vous accueille aux beaux jours pour une bonne pétanque entre amis et le bar vous permet de refaire le match après votre séance !

Enfin que ce soit pour une soirée match sur écran géant, du team-building, l’anniversaire de votre enfant, ou un EVG/EVJF, profitez de nombreuses offres Event ouvertes aux particuliers et professionnels grâce aux 2500m2 disponibles.

Arena Club Halluin

L’ARENA CLUB : le sport et le fun pour tous !

Gagnez votre journée découverte en famille l'ARENA CLUB. Découvrez le programme:

-> 10h- 12h : découverte / initiation encadrée Padel et Padbol

-> Repas avec boisson (Plat du jour + dessert + une boisson)

-> 14h - 16h : découverte / initiation encadrée Badminton et Basket

-> En cadeau, chacune des 4 personnes repart avec une heure gratuite pour revenir faire le sport qu’elle souhaite.

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort du dimanche 28 aout au dimanche 4 septembre 2022. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Notez que des journées portes ouvertes sont organisées à ces dates: mercredi 7, vendredi 9, mercredi 14 et vendredi 16 septembre.