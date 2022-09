Gagnez votre journée VIP avec la crème des magiciens à l'occasion du festival Fant'Ascq

Vous êtes membre du club des auditeurs? Gagnez votre journée VIP avec les magiciens du Festival Fant'Ascq. Assistez au spectacle et devenez un grand magicien!

Devenez magicien avec le Festival Fant'Ascq

Charly Potter le magicien

Le Festival Fant'Ascq revient pour une nouvelle édition et fête ses 10 ans.

Samedi 8 (18h) et dimanche 9 (15h) octobre à l'Espace Concorde à Villeneuve d'Ascq, le Festival International de Magie Fant'Ascq.

La ville de Villeneuve d'Ascq et Charly Potter vous proposeront 2h30 de Show avec de nouveaux artistes :

Lord Martin (Grande Illusion - Plus grand Cabaret du monde)

Jean Pierre Blanchard (Magie générale - Plus grand Cabaret du monde)

Adrien Quillien (Manipulation - 5ème prix mondial, champion de France 2017)

Cyril Cartel (magie comique - Lary d'or)

Charly Potter (Magie générale - La France a un incroyable Talent M6 ).

Vous avez envie de passer avec la personne de votre choix une journée avec les artistes?

Gagnez 2 places VIP pour le dimanche 9 octobre, votre repas avec les artistes, la visites des loges et 1h de magie (formation).

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort du samedi 18 au dimanche 25 septembre 2022 Nous vous recontacterons si vous avez gagné.