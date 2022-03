Gros weekend en perspective : nous vous invitons à 4 dans ces sites à visiter dans la Vienne et nous y ajoutons une nuit en hauteur : dans une cabane du Parc de la Belle !

Gagnez votre pack Vallée des Singes, Le Cormenier et Parc de La Belle sur France Bleu Poitou

Voilà un weekend 100% local qui vous attend cette semaine sur France Bleu Poitou. Vos enfants vont vous pousser à jouer si vous leur dites qu'il y a en plein milieu du weekend une nuit à l'intérieur d'une cabane en bois, dans les arbres, au Parc de La Belle.

Livraison du petit déjeuner au Parc de La Belle. - Sébastien Laval

Il seront aussi certainement d'accord pour aller rencontrer les 450 pensionnaires de la Vallée des Singes à Romagne. Une visite dont on se souvient pendant longtemps. Et puis le voyage à travers le 20è siècle proposé par Le Cormenier ne laisse personne indifférent.

Comment gagner ce weekend pour 4 personnes ? Appelez-nous au 05 49 60 20 20 à 11 heures et tentez votre chance sur les 4 questions. C'est comme ça que débutent les super weekends de France Bleu Poitou !

Un weekend avec nuitée dans les arbres, la rencontre avec les singes et les primates, la confrontation aux évolutions des objets du quotidien avec petit déjeuner à hisser jusqu'au nid où on a passé la nuit : voilà le programme de On Joue Ensemble à 11 heures.