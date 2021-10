Gagnez votre PASS DÉGUST' "Champagne et Vous !" à Château-Thierry...!

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre votre PASS DÉGUST'

Champagne et vous installé Place des Etats-Unis, au cœur de Château-Thierry, plus de 20 vignerons de la Vallée de la Marne vous font déguster 3 de leurs cuvées, vous racontent leur histoire, vous parlent de leur territoire et partagent parfois même leurs secrets de fabrication.

Le festival œno-touristique qui prône l’art de "Vivre le Champagne" en révélant les trésors et curiosités de la Vallée de la Marne.

C’est artistique et culturel : spectacles, expositions et animations inédites.

C’est l’occasion de découvrir les métiers du champagne grâce aux ateliers de taille, atelier olfactif, laboratoire œnologique et autres ateliers surprises !

C'est aussi la "Nocturne du samedi", ludique et musicale.

Attention ! Vous n'êtes pas du tout à l'abri d'une belle découverte et de repartir avec des bulles sous le bras ! "L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération".

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !!

